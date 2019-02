Spielplatz „Vor den Kämpen“ soll schöner werden

Verwaltung beteiligt Kinder und Jugendliche am 6. März auf dem weitläufigen Areal

Langenhagen. Die Verwaltung plant, den Spielplatz „Vor den Kämpen“ neuzugestalten. Um bei den Entwürfen die Bedürfnisse, Anregungen und Wünsche der Nutzer berücksichtigen zu können, sind Kinder und Jugendliche am Mittwoch, 6. März, um 16 Uhr zur Beteiligung auf den Spielplatz eingeladen. Treffpunkt ist in Höhe des Kreisels.Vor Ort können die Kinder und Jugendlichen Wünsche äußern, über welche Angebote der neue Spielplatz verfügen soll. Für die Planung ebenfalls wichtig sind Berichte, was sie derzeit dort stört. Die Anregungen fließen in die Planung der Neugestaltung ein.Wer an dem Termin verhindert ist, kann gerne für seine Anregungen in den Ideen-Briefkasten nutzen. Er befindet sich im Eingangsbereich des Spielplatzes. Ideenzeichnungen oder -listen sind bitte mit Vornamen und Alter zu versehen.Der Spielplatz „Vor den Kämpen“ wurde 1999 angelegt. Er umfasst ein weitläufiges Areal von einer Größe mit knapp 5.400 Quadratmetern.Auf dem Gelände befinden sich momentan ein Sandkasten, eine Doppelschaukel, ein großer Rutschenturm, zwei Hangrutschen, sowie ein Basketballkorb.Einige Spielgeräte mussten bereits in den vergangenen Jahren entfernt werden. Aufgrund ihres Alters waren sich nicht mehr sicher. Sie zu reparieren