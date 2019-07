Spielstarke Polen

Am 14. Juli präsentiert Lothar Krist feinen New Orlean Jazz

Langenhagen (kr). Wieder einmal ein volles Haus bei der Jazz-Matinee mit der „Dixie Company“ aus der polnischen Stadt Posen. Mit von der Party die dunkelhäutige Sängerin Donna Brown aus den USA, die auch hervorragend am Piano musizierte. Das international gefragte Sextett überzeugte mit elegantem Kollektivspiel und glänzenden Soli. Zu hören unter anderem Titel wie C´est si Bon“, „Bei mir bist du schön“, „Mack the Knife“, „Hello Dolly“, „Honeysuckle Rose“ und „When The Saints“. Auch die bekanntesten Evergreens klangen rundum entstaubt und wurden leicht und locker präsentiert. Stimmgewaltig und intonationssicher stellte sich Sängerin Donna Brown vor. Sehr schön ihre einfühlsam interpretierte weltberühmte Ballade „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin, eine Komposition, die fast alle Jazzbands im Repertoire haben. Riesenapplaus für die sympathischen Musiker.Am Sonntag, 14. Juli, bietet in der Reihe „Umsonst & Draußen“ der Langenhagener Profi Lothar Krist mit seiner „Hot Five“ lupenreinen New Orleans Jazz. Für den Langenhagener Saxophonisten ist das „Musik voller Rhythmus, fröhlicher Melodien, jubilierender Kollektiv-Improvisationen, virtuoser Soli und Lust am Entertainment“.