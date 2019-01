Sport nach Hüftgelenkersatz

Infoveranstaltung am Mittwoch, 13. Februar, um 17 Uhr

Langenhagen. Der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes zählt heutzutage, auch bei jüngeren Patienten, zu einem Routineeingriff. Allein 2016 wurden in Deutschland mehr als 233.000 Hüftgelenkersatz-Operationen stationär durchgeführt – bei stetigem Wachstum. Dank der hohen Erfolgsraten und den daraus resultierenden Verbesserungen, im Sinne von Beschwerdefreiheit und Lebensqualität, erwarten heutzutage viele Patienten auch eine Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten nach diesem Eingriff. Neben geeigneten Sportarten wird Professor Christian H. Siebert, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie, die Grenzen und Möglichkeiten für ein gesundes Aktivitätsniveau nach Gelenkersatz darstellen.Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 13. Februar, um 17 Uhr im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik Langenhagen statt.Intreressierte melden sich bitte unter (0511) 77 94-0; per Email: langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt vor Ort.