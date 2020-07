Sportabzeichen-Abnahme

SCL bietet Termine auch in den Ferien

Langenhagen. In den Ferien bietet der Sport Club Langenhagen zwei Abnahmetermine für die Leichtathletik und zwei Abnahmen für das Radfahren an. Die Abnahmen für die Leichtathletik finden auf dem Schulsportplatz des Gymnasiums und der IGS statt. Im Rahmen der Corona-Pandemie werden hier nur samstags Abnahmetermine angeboten, da der Mittwoch für die SCL- Jugend auf der SCL-Anlage vorbehalten ist.Samstags ist Beginn um 14 Uhr, in den Ferien am 25.Juli. und 15.August, weitere Abnahmen am 5. und 26.September.Radfahren: Sonntags, Treffpunkt am Rehkamp (UPS), das Ziel ist in der Gaußstraße/Eingang Bahlsen. Für die 200-Meter-Kurzstrecke ist der Start um 8.30 Uhr. Die 20 -Kilometer-Strecke sttartet um 9 Uhr, Eintragen in die Startliste ab 8.45 Uhr. Die Abnahmen in den Ferien finden am 2. und am 23.August, weitere Abnahmen13.September und am 4.Oktober statt.Wer die Abnahmetermine in den Ferien in Anspruch nehmen möchte, melde sich bitte vorher bis Freitagmittag telefonisch oder per E-Mail an bei Dieter Schnuer, Telefon 0511/724 46 35, E-Mail dieschn@arcor.de oderHandy 015229871210.Bei den Abnahmen sind auch die Maßnahmen der Corona-Pandemie einzuhalten. Die Verleihung findet voraussichtlich am 28.Oktober im SCL-Clubheim statt. Unter: www.deutsches-sportabzeichen.de sind die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichen einzusehen.