Sportlerehrung fällt aus

Stadt sagt Veranstaltung wegen Corona-Virus ab

Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf das Corona-Virus haben die Stadt Langenhagen und der Sportring Langenhagen gemeinsam beschlossen, die diesjährige Sportlerehrung bis auf Weiteres zu verschieben.Die Sportlerehrung, die am Freitag, 13. März, hätte stattfinden sollen, gehört in diesem Sinne nicht zur Kategorie Großveranstaltung. Nichtsdestotrotz sind sich die Stadt Langenhagen und der Sportring einig, dass diese präventive Maßnahme zurzeit wichtig ist.Hierbei handelt es sich um eine Ehrungsveranstaltung, bei der es schwierig ist, Hände schütteln und Umarmungen gänzlich auszuschließen. Urkunden, die freudig überreicht werden, ein Showprogramm im Saal, das genossen werden soll und der Kontakt vor und nach der Ehrung. Dies ohne eine potenzielle Gefährdung der Gäste umzusetzen, ist in dieser Form im Moment nicht möglich.Die Sportlerehrung wird, sobald es möglich ist, gemäß dem Motto "Langenhagen bewegt" nachgeholt.