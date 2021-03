Springt ZAG-Chef Martin Weiß ab?

Ambitioniertes Millionen-Projekt "Klein-Schalke" scheint vorerst geplatzt

Godshorn (ok). Er hatte große Pläne, wollte auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibades in Godshorn eine Arena "Klein-Schalke" und ein Reha-Zentrum für rund 60 Millionen Euro bauen (das ECHO berichtete mehrfach ausführlich). Doch jetzt scheint der potenzielle Investor und millionenschwere Martin Weiß, Chef der Zeitarbeitsfirma ZAG, abgesprungen zu sein. Zumindest zu 80 Prozent, wie Godshorns Ortsbürgemeisterin Ute Biehlmann-Sprung in der jüngsten und ersten Ortsratssitzung in diesem Jahr mitteilte. Sie musste mit aufwändiger Technik in Hybridform im Dorfgemeinschaftshaus über die Bühne gehen, weil SPD und Grüne wegen der Corona-Pandemie per Videokonferenz teilnehmen wollten. Weiß könne das Invest in der Corona-Zeit nicht realisieren, auch der Neubau seines Firmensitzes am Straßburger Platz (das ECHO berichtete) liege erst einmal auf Eis.Genaue Prozentzahlen wollte Thorsten Meier, Geschäftsführer der ZAG GmbH Kinderart, nicht nennen. Aber es stehe fest, dass in Corona-Zeiten nichts passieren werde. Meier: "Organisatorisch ist in der Pandemie keine vernünftige Planung möglich." Die Tür sei zwar noch nicht zu, aber der Zeitpunkt noch völlig offen. Die Zukunft und die Nachnutzung des Geländes an der Berliner Allee ist also auch mehrere Jahre nach der Schließung des Hallenfreibades noch offen. Die Abrisskosten von einer Million Euro, die ZAG übernommen hätte, stehen allerdings nicht mehr im Haushalt. Jetzt sind die Verbände und Vereine mit ihren Ideen wieder am Zug.