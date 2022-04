Stadt eröffnet "Denkstube"

Projekt "coworking space" zusammen mit meravis Immobiliengruppe

Langenhagen. Jetzt wurde der neue und erste coworking space der Stadt Langenhagen gemeinsam mit der meravis Immobiliengruppe eröffnet.Aber was ist eigentlich coworking und was hat das mit der Stadt Langenhagen zu tun?Frei übersetzt bedeutet coworking im Grunde nichts weiter als „zusammenarbeiten“. Die ursprünglich im Silicon Valley entstandene Arbeitsform bezeichnet einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz, den sich mehrere Menschen teilen. Kennzeichnend für coworking sind große, offene Räume. Im Detail steht coworking space für die Anmietung eines Arbeitsbereiches in einem Gemeinschaftsgebäude, in dem zumeist kreativ tätige Personen gemeinsam in einem Raum an den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen arbeiten können. Es gibt also nicht den klassischen festen Arbeitsplatz. Die vorhandene Infrastruktur wird geteilt und man trifft sich zum Beispiel im Kreativraum oder der der Work-Kitchen. Ein coworking space bietet den Arbeitsplatz selbst und die nötige Infrastruktur, wie etwa Internet, Drucker, Scanner, Telefon, Workshopräume, Beratungsräume und vieles mehr.„Bei der Stadt Langenhagen fehlen Arbeitsplätze für MitarbeiterInnen, gleichzeitig wird der Anbau des Rathauses geplant. Dieser soll den Anforderungen an zukünftige Arbeitswelten gerecht werden. Die Arbeitswelt in der Verwaltungen hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund der Digitalisierung stark verändert und wird sich auch zukünftig durch immer diversere Ansprüche verändern. Flexible Raumnutzungen sind deshalb von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig nimmt der Wunsch nach mobilem und flexiblem Arbeiten zu“, sagt Bürgermeister Heuer.Um diesen Anforderungen und Veränderungen gerecht zu werden, hat die Stadt Langenhagen gemeinsam mit der meravis Immobiliengruppe das Pilotprojekt „Denkstube“ initiiert. Die moderne Technik bietet Lösungen und Entwicklungen für ortsunabhängiges und flexibles Arbeiten in vielen Arbeitsbereichen. Und genau darum geht es bei der „Denkstube“.Die Räumlichkeiten am Ada-Lessing-Platz 4 sind in entspannte Bürostrukturen sowie Arbeits- und Kommunikationsinseln aufgeteilt. Im Eingangsbereich ist die so genannte Work-Kitchen. In dem offenen Bereich findet kollaboriertes Arbeiten und Austausch auch mit Kunden (Bürgerinnen und Bürgern) nach vorheriger Vereinbarung statt. Ein Kreativ-Raum bietet die Möglichkeit für kreativen Austausch, Meetings und Workshops. Neben den klassischen Arbeitsplätzen im coworkingstil lädt der in sanften Grüntönen gehaltene Beratungsraum zu Gesprächen mit den Klienten ein. Eine Spielecke ergänzt das dortige Beratungsangebot aus dem Bereich Soziales und der Freiwilligenagentur. Bei der Gestaltung der Räume wurde der Inklusionsgedanke in allen Bereichen verfolgt und entsprechend umgesetzt.In der Pilotphase nutzen zunächst zwölf Mitarbeitende der Stadt die Räumlichkeiten – eine Aufstockung auf die 20 vorhandenen Plätze ist stufenweise vorgesehen. Mit dieser neuen Arbeitsfläche und -struktur, die gemeinsam mit den Nutzenden der Stadt Langenhagen und meravis entwickelt wurden, führt die Stadt Langenhagen erstmalig eine neue Entwicklung im Bereich der Arbeitsformen ein und nutzt diese Fläche als Test- und Erlebnisfläche für spätere Ausweitungen.„Solch ein Projekt kann nur mit den richtigen Menschen und Kooperationspartnern und einem großen Engagement in der Form umgesetzt werden“, sagt Eva Bender, Stadträtin und Projektgeberin. „Wir möchten mit diesem Pilotprojekt Erfahrungen bezüglich neuer Arbeitswelten für zukünftige Einrichtungen sammeln, insbesondere in Hinblick auf neue Formen der Arbeit und Wandel der Arbeitskultur. Für die Mitarbeitenden möchten wir Fachbereichsübergreifende Projektbearbeitung ermöglichen und ein Netzwerk von Synergien schaffen“, ergänzt Bender.„Es war bemerkenswert zu sehen, dass solch ein Projekt in relativ kurzer Zeit mit so viel Einsatz, Liebe zum Detail und dem Einsatz großartiger Kolleginnen und Kollegen realisiert werden konnte. Besonders die von meravis angebotenen Workshops zur Beteiligung der Nutzenden in Bezug auf die Grundrissentwicklung, Ausstattung und der benötigten Materialien sowie die Möglichkeit, den Namen im Team selbst auszusuchen, waren für mich besonders. Alles zusammen hat mich motiviert, dieses umfangreiche Projekt mit einem Lächeln im Gesicht zu vollenden“, freut sich Annika Stegmaier, Projektassistentin.