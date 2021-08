Stadt errichtet neue Buswendeanlage an der Pferderennbahn

Bis Oktober 2022 sind geringe Beeinträchtigungen möglich

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen errichtet an der Pferderennbahn eine neue Buswendeanlage. Mit ihr schafft sie einen guten und sicheren Anschluss für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Langenhagen, wenn dieses zum Schuljahr 2022/23 sein neues Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße bezogen hat.Nach derzeitiger Planung soll das Projekt im Oktober 2022 abgeschlossen sein.Um in diesem Zeitraum die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Gäste der anliegenden Adressen so gering wie möglich zu halten, ist die Herstellung der neuen Buswendeanlage ist in fünf Bauphasen unterteilt:In der ersten Bauphase wird die Bushaltestelle „Pferderennbahn“ auf der Ostseite der Theodor-Heuss-Straße erneuert. Zeitgleich wird der Großteil der Buswendeanlage hergestellt und zwar auf einem Teil des Parkplatz-Geländes an der Pferderennbahn.Der zweite und dritte Bauabschnitt beinhaltet den Umbau der Zufahrt zur Pferderennbahn und die Herstellung der Zufahrt zum Gymnasium.Im vierten Bauabschnitt wird der westliche Gehweg der Theodor-Heuss-Straße umgebaut und die Bushaltestelle „Pferderennbahn West“ hergestellt.Die Anpassung der Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/ Pferderennbahn bildet dann die fünfte und letzte Bauphase.Die Theodor-Heuss-Straße wird während der gesamten Baumaßnahme durchgehend in beide Richtungen befahrbar sein. Mit Einschränkungen, insbesondere bei der Herstellung der Bushaltestellen an der Theodor-Heuss-Straße, muss aber gerechnet werden. Die Einschränkungen werden dabei auf das notwendige Minimum reduziert.Die Pferderennbahn wird während der gesamten Baumaßnahme erreichbar bleiben.Das Vorhaben wird mit Beteiligung der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) finanziert. Die Stadt investiert in dieses Projekt etwa 1.8 Millionen Euro und erhält eine Förderung von gut 450.000 Euro.In Vorbereitung der Baumaßnahme hat die Stadtverwaltung die Themenseite www.langenhagen.de/Neubau-Buswendeanlage eingerichtet. Sie bietet weitere Informationen zu dem Vorhaben; zudem steht dort der Erläuterungsbericht zum Download bereit, welchen die Verwaltung seinerzeit zusammen mit der Drucksache 2019/443 für die politische Behandlung vorgelegt hatte.