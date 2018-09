Stadt lädt zum Ernten ein

An acht Standorten dürfen Interessierte ab sofort pflücken

Langenhagen. Die Obstbäume in den öffentlichen Grünanlagen und an den öffentlichen Straßen tragen dieses Jahr besonders viele Früchte. So viel, dass die Bäume unter der Last schon auseinander zu brechen drohen. Die Stadt lädt die Bevölkerung deshalb zur Ernte dieser Äpfel, Birnen und Pflaumen ein. Die Obstbäume in den städtischen Grünanlagen stehen: im Stadtpark, die Obstbaum-Allee zwischen Kapelle und Niederrader Allee, im östlichen Teil des Brinker Parks, im Wietzepark, am Klusmoor (Engelbostel), an der Stöckener Straße (Engelbostel), auf der Obstbaumwiese westlich der Garmsstraße (Engelbostel), an den Kohlwiesen (Godshorn) und am Herrenfeld (Kaltenweide).Bitte unbedingt darauf zu achten, dass bei der Ernte keine Bäume beschädigt werden, damit sie auch in den nächsten Jahren wieder reichlich Obst tragen können.Auch dann stehen die Bäume allen Interessierten zur Ernte bereit.