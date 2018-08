Stadt sorgt für Ersatz

Bau der Container hinter dem Schulzentrum verzögert sich um etwa eine Woche

Langenhagen (ok). Hinter dem Schulzentrum wird kräftig gewerkelt, aber bis Schuljahresbeginn am Donnerstag werden die Container nicht fertig sein. Was tun? Alternativen müssen her, um zumindest einen kurzen Zeitraum zu überbrücken. Und die gibt es nach Aussage des Stadtbaurates Carsten Hettwer. Sechs Räume braucht das Gymnasium. Und die sechs Räume sind alle im Stadtzentrum zunächst einmal bis Freitag, 17. August, reserviert. Bis dahin sollen dann noch die restlichen Innenausbauten abgeschlossen sein. Gesperrt werden für den Zeitraum der Sitzungsraum I und II im Rathaus, ein Raum in der Volkshochschule im Eichenpark, einer im Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße sowie im Haus der Jugend das Café Monopol und der große Veranstaltungssaal.