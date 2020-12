Stadtbibliothek geschlossen

Bestellungen bis 22. Dezember möglich

Langenhagen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Stadtbibliothek Langenhagen bis in den Januar geschlossen sein. Alle Medien (die vormals im November und Dezember fällig waren) sind bis 15. Januar verlängert worden. Voraussichtlich wird die Bibliothek am 12. Januar wieder öffnen, wenn die Situation es zulässt. Der Bestell- und Abholservice kann bis Mittwoch, 23.Dezember, genutzt werden. Bestellungen sind daher bis 22.Dezember um 19 Uhr möglich. Danach geht die Stadtbibliothek in die Weihnachtspause. Weiter geht es mit dem Abholservice dann ab Mittwoch 6. Januar. Infos, wie bestellt werden kann, gibt es unter: www.langenhagen.de/stadtbibliothek. Wer Lesestoff an den Feiertagen benötigt, kann die Onleihe nutzen. Unter www.onleihe-niedersachsen.de stehen über 150.000 Medien zum Download bereit. Darunter auch viele Romane und Kinderbücher. Die Benutzernummer ist die Nummer vom Leseausweis und das Passwort ist voreingestellt das Geburtsdatum rückwärts (JJJJMMTT). Wird in der Onleihe auf die drei Striche links oben geklickt, öffnet sich ein Menu, darin befindet sich der Link zu den Weihnachtstiteln.