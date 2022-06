Stadtradeln 2022: Langenhagen radelt in der Region Hannover vorne mit

Letzter Aktionstag ist am 18. Juni. Erradelte Kilometer können noch bis zum 25. Juni eingetragen werden.

Langenhagen. Zweiter Platz lautet auf der Zielgeraden das Ergebnis für die Stadt Langenhagen beim Stadtradeln 2022 in der Region Hannover. Eine tolle Ausbeute für die 958 aktiv Radelnden, die in der dreiwöchigen Aktion zur Stärkung der Radmobilität ihre Kilometer gezählt und diese für Langenhagen beigesteuert haben. Gemeinsam haben sie am 17. Juni knapp 150.000 Kilometer zurückgelegt und dabei 22 Tonnen CO2 vermieden.Und es können noch mehr werden. Bis einschließlich zum letzten Aktionstag am Sonnabend, 18. Juni, zählt jeder mit dem Rad gefahrene Kilometer. Eintragungen ins Kilometer-Buch sind übrigens auch danach noch möglich. Bis zum 25. Juni können alle Radfahrten seit dem 29. Mai nachgetragen werden.Füllen die etwa 200, ebenfalls für Langenhagen registrierten Radelnden, welche noch keine Fahrt eingetragen haben, ihre Kilometer-Bücher, fährt die Stadt sicherlich den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Region Hannover ein. Und sie würde damit ihre Erfolgsserien fortsetzen: Die Zahl der insgesamt Teilnehmenden ist gegenüber dem Vorjahr um mindestens 30 Prozent gestiegen. Noch innerhalb des Aktionszeitraums liegt die Bilanz aller Langenhagener Stadtradler gut 20.000 Kilometer über dem Ergebnis von 2021. Und auch die Gruppe Parlamentarier hat 2022 Verstärkung bekommen. 21 Ratsmitglieder haben sich bislang angemeldet; 2021 waren es 14. Spannend bleibt also, ob das Team den dritten Platz vom Vorjahr in der Kategorie „fahrradaktivstes Kommunalparlament“ halten oder gar verbessern kann.Auf einen bequemen Abstand können aktuell die Stadtradler der „Grundschule Godshorn“ schauen. In der Kategorie „Fahrradaktivste Grundschule mit den meisten gefahrenen Kilometern in der Region Hannover“ haben sie aktuell mit knapp 17.000 Kilometer den 1. Platz inne und damit einige tausende Kilometer mehr als die Zweitplatzierten.Vermutlich uneinholbar vorne in der Langenhagener Tabelle ist das Team „IGS Langenhagen“ mit seinen Unterteams. Die 246 Radelnden landen derzeit mit knapp 35.000 Kilometer auf den ersten Platz; gefolgt von der „Grundschule Godshorn“ auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz befindet sich aktuell mit knapp 15.000 Kilometern das Team „GY Langenhagen“ (Gymnasium Langenhagen mit seinen Unterteams.Mitmachen beim Stadtradeln geht übrigens weiterhin. Eine Registrierung unter www.stadtradeln.de/langenhagen ist auch am letzten Aktionstag, 18. Juni, möglich.