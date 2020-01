Start wieder mit „Monsieur Claude“

Cinemotion: Das „Seniorenkino“ geht jetzt ins fünfte Jahr

Langenhagen (ok). Mit „Monsieur Claude und seine Töchter“ hat das Jahr 2019 aufgehört, mit der Fortsetzung „Monsieur Claude 2“ fängt das Jahr 2020 an. Finanziert wird der Film aus den Spenden der Besucher. Die 18. Vorstellung des „Seniorenkinos“ und die Premiere in diesem Jahr läuft am Donnerstag, 27. Februar. „Die Zusammenarbeit mit der Theaterleiterin Ulla Petzelt geht schon ins fünfte Jahr“, erzählen die Organisatoren Christa Röder und Carsten Lambrich. Das Konzept hat sich ebenfalls bewährt: Beginn immer am letzten Donnerstag im mittleren Monat eines Quartals um 10 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde zuvor. In der Pause ist 15 bis 30 Minuten mit Kaffeeausschank und Keksen. Musicalmäßig geht es dann am 28. Mai mit „Ich war noch niemals in New York“ zu. Der Lions-Club Langenhagen unterstützt die Veranstaltung. Die Tragikkomödie „Das Leuchten der Erinnerung“ läuft am 27. August; die Finanzierung übernimmt das Pflegenetzwerk Langenhagen, dem das Seniorenheim Bachstraße, die City Park Residenz und das Anna-Schaumann-Stift angehören. Zum Abschluss des Jahres wird dann „Das zweite Leben des Monsieur Alain“ gezeigt, gesponsert von den Hannoverschen Volksbanken. Bei der Auswahl der Filme werden auch Besucherwünsche berücksichtigt. Die kostenfreien Tickets für die Vorstellung am 27. Februar werden am Donnerstag, 30. Januar, um 10 Uhr vor der City-Apotheke im CCL ausgegeben, solange der Vorrat reicht.Zwischendurch geht es für 50 Besucher noch zum gemütlichen Klönschnack bei Kaffee und Kuchen, bei der Abschlussveranstaltung des vergangenen Jahres sind Einladungen verlost worden.