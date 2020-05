Steffen Hunger ist Ortsbürgermeister

Ortsrat Krähenwinkel: Gabriele Spier rückt nach

Krähenwinkel (ok). Wachablösung im Krähenwinkeler Ortsrat: Steffen Hunger (CDU) ist neuer Krähenwinkeler Ortsbürgemeister. Er hat das Amt von Andreas Hartfiel übernommen, der seit Dezember 2010 an der Spitze des Ortsrates stand. Sein Stellvertreter Hannes Milatz (SPD), der Hartfiel in den vergangenen zwei Monaten gerade in der Corona-Zeit sehr gut vertreten habe, lobte Hartfiel für seine „ruhige Art mit der rauchigen Stimme“. Zum Abschied gab es von den Fraktionen ein Vogelhäuschen und das dazugehörige Vogelfutter. Für Hartfiel rückte Gabriele Spier in den Ortsrat nach und wurde gleich als Nachfolgerin Steffen Hungers zur Fraktionssprecherin gewählt. Hannes Milatz gab zum Ende seiner Vertretungszeit eine kurze Zusammenfassung über seinen Besuch der Geschäfte, der Schule und des Kindergartens im Ort ab. Er hatte sich über die jeweilige Lage in der Corona-Zeit informiert und war nach eigenen Worten von der Disziplin der Krähenwinkeler sehr angetan.