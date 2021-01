Stilles Gebet am Altar

Keine Präsenzgottesdienste

Langenhagen. Im verlängerten Lockdown hat der Kirchenvorstand der St.-Paulus-Kirchengemeinde beschlossen, die Präsenz-Gottesdienste in der St. Pauluskirche weiter auszusetzen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme möchte der Kirchenvorstand dazu beitragen, die Ausbreitung des Covid-19-Virus weiter einzuschränken. Nach der aktuellen Lage gilt dies voraussichtlich bis zum 14. Februar. Anstelle der Sonntagsgottesdienste halten Pastor Foerster und ein Kirchenvorsteher oder eine Kirchenvorsteherin zum Glockengeläut zur Gottesdienstzeit ein Altargebet. Dazu ist die Kirche zum stillen Gebet geöffnet. In den Fürbitten werden Anliegen der Gemeinde aufgenommen. Diese können in den Gemeindebriefkasten eingelegt werden. Ein Predigtgruß zum Mitnehmen hängt am Info-Zaun vor der Kirche aus. Dort sind auch je nach Anlass Kinderpost und Seniorenpost ausgehängt. Gemeindebüro, Pastor und Kirchenvorstand sind auch weiterhin erreichbar. Terminabsprachen können unter Telefon 0511/ 97 39 40 oder Mail: gemeindebuero@st-pauluskirche.de getroffen werden. Auch das Kirchenbüro bleibt weiterhin geöffnet.