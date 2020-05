Leser Frank Baumann legt viel Kreativität an den Tag

Langenhagen (ok). Wir hatten an die Kreativität unser Leserinnen und Leser appelliert und Frank Baumann aus Langenhagen hat prompt geliefert. Er hat uns fünf sehr schöne Bilder in Corona-Zeiten geliefert, die wir natürlich keinem vorenthalten wollen. Vielen Dank dafür!