Stolpersteine werden verlegt

25. Mai, 10.05 Uhr, an der ehemaligen Likörfabrik Otto Magnus

Langenhagen.Der Berliner Künstler Gunter Demnig verlegt am Mittwoch, 25. Mai, an der Vahrenwalder Straße 290 insgesamt acht Stolpersteine für Jüdinnen und Juden, die von den Nazis verfolgt und ermordet oder vertrieben wurden. Damals stand dort ein Wohn- und Geschäftshaus, das mit der Adresse Stader Landstraße 62 zu Langenhagen gehörte und erst 1974 nach Hannover eingemeindet wurde.Die Familien Magnus, Wolff und Rottenberg betrieben dort damals dort in Langenforth-Süd die Likörfabrik Otto Magnus. Die bisherige Aufarbeitung aus den 1980er Jahren ging fälschlicherweise davon aus, dass die Familien sich rechtzeitig absetzen konnten. Der Arbeitskreis Regionalgeschichte hat die Geschichte der sogenannten Arisierung der Likörfabrik auf und das Schicksal der Betroffenen seiner Website ak-regionalgeschichte.de dokumentiert.Inhaber der Likörfabrik waren Gottlieb Wolff und Sally Magnus, Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses war Hulda Magnus, die Ehefrau von Sally Magnus. Hulda und Sally Magnus wurden in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ihr Sohn Otto Günther Magnus flüchtete nach Uruguay, genauso wie Gottlieb Wolff und seine Ehefrau Frieda Wolff geb. Magnus, die Schwester von Hulda Magnus. Eine weitere Schwester Henny Rottenberg geb. Magnus wurde nach Polen abgeschoben, ihr Mann Isaak Rottenberg im Konzentrationslager Dachau ermordet. Der letzte Stolperstein gedenkt Emilie Magnus geb. Katz, der Mutter von Hulda Magnus, Frieda Wolff und Henny Rottenberg.Im Jahr 2013 gab es eine Initiative im Langenhagener Stadtrat zu Verlegung von Stolpersteinen. Auf dem heutigen Stadtgebiet sind allerdings bisher keine Stolpersteine verlegt.Die Verlegung der Stolpersteine ist für den 25. Mai 2022 um 10:05 Uhr geplant. An diesem Tag werden noch weitere Stolpersteine an anderen Orten in Hannover verlegt, daher kann es zu zeitlichen Verschiebungen von 15 Minuten nach vorn oder hinten kommen. Die Verlegung ist öffentlich.