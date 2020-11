Straße am Sonnabend, 14. November, gesperrt

Stadt lässt ab 13. November Fahrbahn-Decke der Desbrocksriede erneuern

Schulenburg. Die Stadt lässt in der Desbrockriede die Fahrbahndecke erneuern. Die Arbeiten sind für den Zeitraum von Freitag. 13. November, bis Dienstag, 17. November, geplant. Die Vorbereitungen wie Abfräsen des alten Belags sowie die Nacharbeiten laufen unter laufendem Verkehr. Dafür wird beiderseits der Fahrbahn ein Halteverbot eingerichtet.Der Asphalteinbau ist für Sonnabend, 14. November, terminiert. Vorbehaltlich der Witterung wird Desbrocksriede auf ganzer Länge von Sonnabend ab 6 Uhr bis Sonntag gegen 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Gehwege bleiben frei.Die Fahrbahn der Desbrocksriede wird auch im Einmündungsbereich Hannoversche Straße erneutet. Deshalb muss die Fahrbahn der Hannoverschen Straße in diesem Bereich eingeengt werden. Der Verkehr in Fahrrichtung Süden (Hannover) wird über die Spur geleitet, auf der sich regulär einzig die Linksabbieger in die Ziegeleistraße einfädeln.Die neue Fahrbahn wird im sogenannten DSK-Verfahren saniert. Dabei wird die neue Deckschicht kalt eingebaut, wodurch sich die Dauer der Fahrbahnsanierung erheblich verkürzt. Für den Einbau der neuen Deckschicht auf der etwa 350 Meter langen Strecke wird ein Tag benötigt.In dieser Zeit können Anliegerinnen und Anlieger der Desbrocksriede ihre Grundstücke nicht mit einem Fahrzeug anfahren; fußläufig sind sie durchgängig erreichbar. Die Anliegerinnen und Anlieger der Desbrocksriede wurden im Mai dieses Jahres über die geplante Erneuerung der Fahrbahn hingewiesen. Die Termine wurden ihnen sowie den Anliegerinnen und Anliegern im Schlehen- und im Eschenweg vorab mitgeteilt.Insgesamt etwa 55.000 Euro investiert die Stadt Langenhagen, um in der Desbrocksriede die Fahrbahn zu erneuern.