Stucken-Mühlen-Weg bis Ende August gesperrt

Nördlicher Straßenabschnitt wird ab 9. Mai ausgebaut

Krähenwinkel. Der nördliche Teil des Stucken-Mühlen-Weges ist ab Montag, 9. Mai, bis voraussichtlich Ende August gesperrt. Für die etwa vier Monate wird der Verkehr umgeleitet. Der Turn- und Sportverein Krähenwinkel / Kaltenweide sowie der Waldsee sind während der Bautätigkeit erreichbar – aus Westen kommend über den Sportplatzweg beziehungsweise aus Süden über den Stucken-Mühlen-Weg.Die Verwaltung empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, sich auf die Sperrung einzustellen und den Bereich idealerweise zu umfahren.Der Grund für die Straßenarbeiten: Die Stadt baut den Stucken-Mühlen-Weg zwischen Hainhäuser Weg und Sportplatzweg endgültig aus. Bei dem etwa 670 Meter langen Abschnitt handelt es sich um einen befestigten Wirtschaftsweg, dessen Fahrbahndecke sich mittlerweile in einem schlechten Zustand befindet. Im Zuge des Ausbaus lässt die Stadt die Fahrbahn ordnungsgemäß herstellen, um so für mehr Sicherheit in dem Straßenabschnitt zu sorgen. Einhergehend werden Entwässerungsanlagen hergestellt, damit das Regenwasser besser abfließen kann, sowie befestigte Parkmöglichkeiten im Steinraum geschaffen.Die Anwohnerinnen und Anwohner im nördlichen Teil der Straße hat die Verwaltung vorab über den Ausbau informiert.