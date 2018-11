Lichterfest zum Gedenken an die Verstorbenen am 11. November um 17 Uhr

Langenhagen. Der Hospizverein lädt herzlich zum Lichterfest in die Emmauskirche ein.Laura Krajewski wird wie auch im vergangenen Jahrdas Programm musikalisch auf ihrer Harfe begleiten. Eine Idee aus England hat ihren Weg nach Deutschland gefunden. Jährlich in der Weihnachtszeit feiern dort Hospize Lichterfeste. In vielen Kulturen ist das Licht ein Symbol für Hoffnung und Trost. Mit dem Lichterfest will der Hospizverein Langenhagen e.V. Menschen eine Möglichkeit geben, gemeinsam in einem festlichen Rahmen ein Erinnerungsfest zu feiern.Eingeladen zum „Lichterfest zum Gedenken an die Verstorbenen“ sind Menschen, die sich an jemanden erinnern möchten und dies eventuell auch mit einem Licht ausdrücken wollen.Die Symbolik des Kerzenlichts soll das Friedvolle und Zuversichtliche hervorheben.