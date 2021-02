Tabata, Zumba, Piloxing

Neue Fitness-Kurse beim SC Langenhagen

Langenhagen (ok). Tabata Bodystyle, Zumba Fitness, Piloxing: Neue Online-Kurse beim SC Langenhagen starten ab nächsten Montag, 22. Februar, Tabata ist ein hochintensives Intervalltraining und damit eine Variante des HIIT-Trainings (High Intensity Intervall Training). Kurze Phasen extremer Belastung wechseln sich mit noch kürzeren Pausen ab. Ein Tabata dauert insgesamt nur vier Minuten und besteht aus acht Intervallen. (20 Sekunden Höchstleistung und zehn Sekunden Erholung.) Dieser schnelle Wechsel kurbelt die Fettverbrennung extrem an und zu gleich wird der Muskelaufbau gefördert. Der Termin ist immer montags zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Zumba Fitness ist immer dienstags zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Das Prinzip: Tanzen, schwitzen und den Rhythmus spüren. Der Mix aus Tanz- und Intervalltraining macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch deine Figur in Topform.Dynamische Bewegung, viel Spaß und exotische Sounds stehen im Vordergrund. Stress und überflüssige Pfunde werden einfach weggetanzt.Durch die ständige Bewegung und wechselnde Geschwindigkeiten erhöht das Dance- und Ausdauertraining die Kondition und hilft zugleich dabei, Gewicht zu reduzieren. Die Fettverbrennung wird angeregt, neue Muskeln setzen mehr Energie um und der Körper wird gestrafft, ohne dass das Gesicht Sorgenfalten bekommt.Das Piloxing-Programm kombiniert die kraftvollen, schnellen Bewegungen von Boxen mit den ästhetischen und feinen Übungen aus dem Pilates. Piloxing ist ein schweißtreibendes Intervall-Training mit dem Ziel, Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und den Körper zu formen und zu straffen. Gleichzeitig wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Flexibilität, Beweglichkeit und Ausdauer werden bei dem Workout durch die Elemente aus dem Fitness-Boxen gefördert. Die Übungen, die unter dem Einfluss von Pilates stehen, kräftigen die tiefer liegenden Muskelgruppen und die Körperhaltung verbessert sich insgesamt. Die Phasen wechseln sich ab, vermischen sich teilweise und werden so zu echten koordinativen Herausforderungen. Der Termin ist immer freitags zwischen 16 und 17 Uhr. Anmeldung bei Trainerin Josephine Prill unter mrs-mueller-josephine@gmx.de Sie versendet dann den Link.