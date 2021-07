Tam-Tam-Touren und Clown-Welten

Rikscha-Poesie und Literatur-Touren für Senioren in Wiesenau

Langenhagen. Mit viel Poesie und Literatur fährt das Duo von TamTam-Touren und Clown-Welten von Mittwoch, 14. Juli bis Freitag, 16. Juli mit zwei Rikschas durch das Quartier in Wiesenau.Iris Brandner und Bernd-Arno Korstock sind als Kunstfiguren Anna Blume und als Kurt Schwitters „höchstpersönlich“ an der Lenkstange.An verschiedenen Plätzen in Wiesenau werden den Fahrgästen unterschiedliche Texte von bekannten Persönlichkeiten wie etwa von Wilhelm Busch in der Wilhelm-Busch-Straße, von Kurt Tucholsky „An der Autobahn“ und natürlich von Kurt Schwitters „höchstpersönlich“ vorgetragen.Das Rikscha-Poesie- und Literatur-Touren Projekt wird vom Ministerium für Wissenschaft & Kultur in Niedersachsen sowie von der KSG Hannover unterstützt und findet im Rahmen des Programms „Niedersachsen dreht auf“ statt. In Wiesenau finden die Touren in Kooperation mit dem Projekt „Gesund im Quartier“ von win statt.Eine Anmeldung ist im Quartierstreff Wiesenau bei Anna-Marie Eichhorn unter der Telefonnummer (0511) 12 26 17 13 erforderlich.Termine: Mittwoch, 14. Juli, bis Freitag, 16. Juli, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Eine Tour dauert eine Stunde. Es werden mehrere Touren pro Tag gefahren.