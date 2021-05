Kostenlos tauschen beim ADFC

Langenhagen. Einen neuen 24-Stunden-Service bietet der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen mit dem Tausch-O-Mat an seinem Zentralen Stützpunkt an der Grafenberger Straße: Nein zum Wegwerfen - ja zum Weitergeben. Interessante, lustige, nützliche und schöne Dinge sind in diesem wettergeschützten Regal direkt am Fußweg kostenfrei im Angebot, das sich durch das Tauschen täglich ändert: Öfters mal vorbeizuschauen und zu stöbern lohnt sich also.Wer große Dinge tauschen möchte, kann einfach ein Foto des Gegenstandes mit den eigenen Kontaktdaten in eins der Fächer legen, und schon klappt's auch dafür mit der Weiterverwendung. Ein Youtube-Video und mehr Infos gibt's im Internet unter www.Tausch-O-Mat.de.