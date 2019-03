Technik, Bild, Theater und Musik

Das Gymnasium öffnet am 29. März seine Türen

Langenhagen. Die Viertklässler haben die Qual der Wahl: Am 25. April müssen sie sich an einer der weiterführenden Schulen Langenhagens anmelden. Damit sie sich vorher über die Schulform Gymnasium und deren Angebote informieren können, lädt das Gymnasium Langenhagen für Freitag, 29. März, von 15.30 bid 18.30 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Außenstelle des Gymnasiums in der Hindenburgstraße ein. Alle Fachbereiche sowie die Ganztagsangebote präsentieren sich unter anderem mit Robocup, Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Das Gymnasium hat sich mit seinen Mittelstufenprofilen für eine individuelle Schwerpunktsetzung entschieden und stellt sich auch hier mit angewandter Technik, Bild und Technik, Theater- und Musikprofil und dem Ingenieurprofil vor. Zur Stärkung gibt es kulinarische Angebote der Fremdsprachen mit römischem Thermopolium, dem Café Francais und der Cantina mexicana. Der Förderverein, der Schulelternrat und der Schülerrat werden neben der Schulleitung über die Schulgemeinschaft informieren. Damit sich niemand verläuft, führen Schüler-Scouts durch das Gebäude und die Angebote.