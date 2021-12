Termin nicht notwendig

Neues Corona-Testzentrum öffnet in Langenhagen

Langenhagen. Auf dem Parkplatz der MTU Maintenance Hannover in der Münchner Straße 31 in Langenhangen öffnet ab Dienstag, 7. Dezember, ein neues Corona-Testzentrum für die Öffentlichkeit. Montags bis freitags, zwischen 5 und 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, sich einmal täglich kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Das Ergebnis liegt in der Regel nach 15 Minuten vor und wird entsprechend zertifiziert. Die vorherige Vereinbarung eines Termins ist nicht notwendig. Kunden des Testzentrums haben die Möglichkeit, in den Parkbuchten der Münchner Straße ihr Fahrzeug abzustellen. Alternativ können freie, nicht reservierte, Parkplätze beim gegenüberliegenden Air Cargo Center genutzt werden. Der Parkplatz der MTU Maintenance Hannover steht ausschließlich den Mitarbeitern zur Verfügung.Betrieben wird das Testzentrum von der H.AND GROUP, die seit Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz bereits für einige Firmenkunden die Testung der Arbeitnehmer übernommen hat. An der Hauptstraße in Godshorn hat übrigens auch ein neues Testzentrum eröffnet