Thema künstliches Kniegelenk

Vortrag in der Paracelsus-Klinik am Mittwoch, 8. Juni

Langenhagen. Das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers und verfügt über einen komplexen Aufbau. Ob Sport oder Arbeit – im Alltag ist unser Knie starken Belastungen ausgesetzt. Die verschleißbedingte Abnutzung des Knorpels im Kniegelenk wird medizinisch als Kniegelenkarthrose (Gonarthrose) bezeichnet. In Deutschland leiden bis zu 60 Prozent aller Menschen im Alter über 60 Jahrean einer Gonarthrose.„Wenn der Arthroseschmerz im Kniegelenk IhreLebensqualität immer mehr einschränkt und konservative Therapiemaßnahmen nicht mehr helfen,ist ein künstliches Kniegelenk oft eine gute Möglichkeit für Sie, Ihre Mobilität und ein schmerzarmes Leben zurückzuerhalten“, sagt Professor Christian Siebert. Der Chefarzt informiert in seinem Vortragüber das gesamte Behandlungsspektrum der Knieendoprothetik (künstlicher Kniegelenkersatz). Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 8. Juni, um 17 Uhr in der Paracelsus-Klinik am Silbersee statt.Notwendige Anmeldungen werden telefonisch bei unter (0511)7794-0 entgegen genommen.Alle Besucher müssen geimpft und genesen sein sowie aktuell getestet sein (2G+). Der Test darf nicht älter als 24 Stunden (Antigen-Test) oder 48 Stunden (PCR -est) sein. Diese Regelung gilt für Geimpfte (auch nach Drittimpfung) und Genesene. Eine Testung ist vor Ort im Testzentrum auf den Parkplätzen vor dem Gelände der Klinik möglich.