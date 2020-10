Ticketverkauf läuft jetzt

Die nächsten tfn-Vorstellungen im Theatersaal

Langenhagen. Insgesamt acht Vorstellungen spielt das theater für niedersachsen in dieser Spielzeit im Theatersaal Langenhagen. Für die ersten beiden startet der Ticketverkauf am Mittwoch, 7. Oktober, um 10 Uhr. Ursprünglich stand bereits am 23. September das Solo-Musical „The Kraut“ auf dem Programm, das jedoch wegen eines technischen Defekts der Bühne entfallen musste. Der neue Termin ist Mittwoch, 18. November. Zu sehen ist der Marlene-Dietrich-Abend in der Regie von Intendant Oliver Graf an dem Abend gleich zweimal: um 18.30 sowie um 20.30 Uhr. Bereits am Mittwoch, 28. Oktober, ist das Schauspiel „Die Räuber“ zu erleben, in Szene gesetzt von der neuen Hausregisseurin am tfn Ayla Yeginer. Auch hier gibt es zwei Vorstellungen hintereinander, um 18.30 sowie um 20.30 Uhr.Karten für die tfn-Vorstellungen im Theatersaal Langenhagen kosten zwischen 11,50 und 29,50 Euro und sind bei presso in der Markthalle, der HAZ/NP-Geschäftsstelle Langenhagen im CCL sowie im tfn-service_center (Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim) unter (05121) 16 93-16 93 erhältlich.