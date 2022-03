Tilburg-Spiel für Reiss-Team gewertet

Eishockey: Scorpions rechnen mit Spiel gegen Essen

Langenhagen7Wede,mark. Jetzt erhielten die Scorpions die Mitteilung vom Deutschen Eishockeybund, dass das am vergangenen Sonntag von Tilburg abgesagte Spiel gegen die Scorpions mit 3:0-Punkten und 5:0-Toren für die Scorpions gewertet worden sei. Nach genauer Überprüfung des Sachverhalts sei der DEB zum Ergebnis gekommen, dass das Nichtantreten der Tilburg Trappers nach den gültigen Regelungen und der aktuellen Durchführungsbestimmungen, die Grundlage für den aktuellen Spielbetrieb ist, nicht korrekt war. Dieses Fehlverhalten der Trappers führte zur Wertung des Spiels.Die Scorpions setzen alles daran, das für Sonntag, 13. März, angesetzte Spiel gegen die Wohnbau Moskitos Essen um 18 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena auszutragen.Endgültige Klarheit gibt es aber erst am Sonnabendnachmittag, wenn das Ergebnis eines weiteren PCR Reihentest des Teams vorliegt. Das Ergebnis der Testung wird sofort nach Mitteilung des Labors veröffentlicht.