Tolle Erlebnisangebote für Kinder und Jugendliche

Sommerferien: Anmeldungen sind ab Montag, 20. Juni, möglich



Langenhagen. Die Sommerferien stehen schon bereits vor der Tür. Und auf alle, die dann neue, spannende und erlebnisreiche Dinge kennenlernen möchten, wartet bereits die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen mit ihrem vollen und bunten Ferienprogramm für die jungen Menschen aus Langenhagen. Klar ist auch in diesem Sommer, Mach doch, was du willst!„Wir bieten in den Sommerferien knapp 70 Angebote für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren an. Darunter sind verschiedene Wochenprojekte wie zum Beispiel einen Gitarren- oder Tanzkurs, eine Sommerküche oder ein Näh-Workshop für Neulinge oder Profis. Es gibt auch mehrtägige Angebote wie ‚Wir bauen ein Segelschiff‘ und ‚Solarboot bau‘, in denen aus Holz mit der eigenen Kreativität ganz besondere Dinge entstehen können. Außerdem können sich die Kinder und Jugendlichen auf viele verschiedene Tagesaktionen wie etwa der Besuch im Tierheim, Paddelangebote, dem Kids-Klub on Tour oder Handlettering-Workshops freuen, in denen sie sich in vielerlei Hinsicht ausprobieren können“, kündigt Jessica Hermann, die Verantwortliche des Sommerferienprogramms, voller Vorfreude an. „Im zweiten Teil des Programmheftes sind noch ganz viele Aktionen, Angebote und Freizeiten von Vereinen, Verbänden und Intuitionen aus Langenhagen zu finden. Für Langenweile bleibt da sicher keine Zeit.“Der Anmeldebeginn für die Ferienangebote ist Montag, 20. Juni, ab 7.30 Uhr im Haus der Jugend Langenhagen.Eine Reservierung per Mail oder telefonisch ist ab Anmeldebeginn ebenfalls möglich. Dafür bitte eine E-Mail an kiju@langenhagen.de senden mit der Angabe von Angebotsnamen und -nummer, Ihrer Telefonnummer, Ihrem vollständigen Namen und dem Alter des Kindes oder anrufen unter der Telefonnummer (0511) 73 07-99 50.Es werden zuerst die persönlichen Anmeldungen im Haus der Jugend entgegengenommen. Danach werden die via E-Mail und Telefon eingegangenen Reservierungen bearbeitet.Das Anmeldebüro im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 st montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9.bis 17 Uhr und freitags von 9.bis 14 Uhr geöffnet. Eine Bezahlung mit EC-Karte ist möglich.Einzelheiten zu dem kompletten Programm mit Zeit-, Alters- und Preisangaben können online unter www.kiju-langenhagen.de eingesehen werden. Dort ist auch das Anmeldeformular als Download zu finden. Telefonische Auskünfte zu den Angeboten erteilen die Mitarbeiter/ der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur gerne unter der oben genannten Rufnummer.Aufgrund von Lieferschwierigkeit wird das Ferienheft in gedruckter Form voraussichtlich erst ab dem 20. Juni in den Grundschulen und öffentlichen Einrichtungen verteilt werden können. Online für alle und über das Schulprogramm ISERV für alle Schülerinnen und Schüler steht das Ferienprogramm ab Donnerstag, 17. Juni, zur Verfügung.Übrigens, wer immer aktuell über die Angebote der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur informiert sein möchte, kann sich auf der genannten Homepage auch für einen Newsletter anmelden.