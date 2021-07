Tolle Resonanz

Große Hilfsbereitschaft für Opfer der Flutkatastrophe

Langenhagen. Die beiden Langenhagener, C. Bartel "Paule's Imbiss und S.Bartel "Der Autoshop" hatten mit Hilfe von Martina Götze socialmedia@midas_mami am Montag zu einer Spendenaktion für die Flutopfer aufgerufen. Die Resonanz war unglaublich. Es wurden zahlreiche Pakete mit den nötigst gebrauchten Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln abgegeben. Neue Waschmaschinen, Notstromaggregate und vieles mehr. Es ist einfach toll, und die Initiatoren sind überwältigt von dieser Menge an Spenden.Am Sonntagmorgen sind sie mit dem Lkw ins Krisengebiet gefahren. An der Anlaufstelle wurden sie freundlich empfangen. Der Lkw wurde in kürzester Zeit von vielen Helfern abgeladen. In einem Lager wurden die Sachen sortiert und wurden dann direkt an die Betroffenen weitergeleitet.