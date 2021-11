Tolle Stimmung

Buntes Programm in der Emmauskirche

Langenhagen. Unter dem Titel "Chor hoch 3" gestaltete die Chor-Region Nord des Niedersächsischen Chorverbandes am 20.November ihr diesjähriges Konzert. Coronabedingt im mittlerweile dritten Versuch konnten die drei wunderbarenChöre Hannover Jazz Singers (Leitung Claudia Burghard), Cantamus (Letung. MartinSchulte) und Mixed Voices (Leitung Merle Kasten) nun endlich auftreten. Einegroße Freude am gemeinsamen Musizieren der Chorsänger und die Begeisterung des zahlreich erschienenen Publikums in der Emmauskirche waren deutlich zu spüren. Die Hannover Jazz Singers boten entsprechend ihres Namens ein jazzig-swingiges Programm mit einem Cello-Solo als Highlight zum Stück "Full Moon", sowie auch einen Ausflug indie französische Chorliteratur.Cantamus nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Welt von Vivaldi und Mozart bis hin zum Musical Anastasia mit wunderschöner Soloeinlage. Begleitet wurde der Chor am Piano von Markus Horn.Mixed Voices, deren Chorleiterin Merle Kasten den Chor mitten in der Pandemie neu übernahm und mit diesem Konzert ihren ersten Auftritt hatte, präsentierte -ebenfalls mit solistischen Parts- fetzige Stücke und Balladen aus der Popmusik inklusive kurzweilig gestalteter Moderation. Für die aufgrund der 2-G-Regelung deutlich aufwändigere Organisation und annähernd "geräuschlose" Durchführung gab es Extra-Lob und große Wertschätzung für das Team der Chor-Region Nord und die fleißigen Helfer.