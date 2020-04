Tomaten in allen Formen und Farben

Acker Pella bietet am 9. Mai historische Sorten auf dem Wochenmarkt an

Langenhagen. Der Verein Gemeinschaftsgärtnerei Acker Pella hat sich zur Aufgabe gemacht, samenfeste, teilweise historische Tomatensorten zu erhalten und zu verbreiten. Am Sonnabend, 9. Mai, wird der Verein von 9 bis 13 Uhr eine Auswahl des Kulturschatzes auf dem Langenhagener Wochenmarkt anbieten. Der Verein führt damit auch die Arbeit von Werner Kirschning fort, der sich bisher in Kooperation mit dem BUND Region Hannover für eine Verbreitung der Tomatenvielfalt in Langenhagener Gärten eingesetzt hat. Die Tomatensorten sind vorwiegend freilandgeeignet und robust. Wer den Termin auf dem Wochenmarkt verpasst, kann auch in der Gärtnerei, Im Blanken Moor 2, Krähenwinkel (ehemalige Gärtnerei Eisermann) Tomatenjungpflanzen erwerben. Die Gärtnerei ist bis zum 20. Mai wochentags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich über die angebotenen Sorten informieren möchte, kann die Website www.ackerpella.de besuchen oder sich an Vereinsvorstand Jan Heeren (0157/53970954) wenden.