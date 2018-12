Traditioneller Vorlesewettbewerb an der Primarstufe der IGS SÜD Langenhagen

Unterstützt wurde der Vorlesewettbewerb wieder durch die motivierte Jury, die aus folgenden Personen bestand: Frau Jastrow (Buchhandlung Böhnert), Frau Spyrra und Frau Kerber (Stadtbibliothek), Susi Fiedler (Schulbibliothek), Sandra Lindner (ehemalige Kollegin), den Lesementoren Jürgen Hoffmann und Peter Leitloff und den Schülern Vanessa und Louis (neunter Jahrgang IGS SÜD).Im dritten Jahrgang freute sich Nico Jordan über den Sieg. Platz Zwei ging an Stella Mötefindt, Platz drei an Luna Jolie Prüsse. Im vierten Jahrgang gewann Yara Möller. Platz zwei belegte Vincent Spieker, Platz drei ging an Fin Domagala.