Trauer um Ehrenmitglieder

Verdiente Alterskameraden der Feuerwehr Engelbostel verstorben

Engelbostel. Innerhalb kurzer Zeit sind zwei verdiente Alterskameraden der Feuerwehr Engelbostel verstorben. Hauptlöschmeister Richard Finke trat am 1.Januar 1950 in die Feuerwehr ein und war langjähriges Kommandomitglied. 1969 wurde er von der Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. In dieser Zeit leitete er die Geschicke der Feuerwehr und hatte auch nach seiner Dienstzeit immer ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr. Richard Finke wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Er verstarb am 13. Juli.Am 25. Juli verstarb Oberbrandmeister Hans Jürgen Giese. Er trat am 1.Februar 1970 in die aktive Abteilung der Feuerwehr Engelbostel ein. Nur 4 Jahre später konnte er das Kommando überzeugen, eine Jugendfeuerwehr zu gründen. Er übernahm auch gleich das Amt des Jugendfeuerwehrwartes und wurde 1982 außerdem zum Stadtjugendfeuerwehrwart gewählt. Hans- Jürgen Giese hatte aber noch weitere Ambitionen, um der Feuerwehr zu dienen. 1989 wurde er zum Ortsbrandmeister gewählt. Dieses Amt bekleidete Giese bis 1996. Er wurde mit der Waldbrandmedaille, der Jugendfeuerwehr-Ehrennadel sowie für 50 Jahre Mitgliedschaft vom Feuerwehrverband ausgezeichnet.