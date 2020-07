Trauer um Unternehmer

Hans-Hermann Naethe verstorben

Langenhagen (bk). Am 25. Juni verstarb im Alter von 81 Jahren Hans-Hermann Naethe. Nach dem Tode des Gründers des Bestattungs-und Fuhrunternehmens Naethe trat er 1955 im Alter von nur 16 Jahren zusammen mit seiner Großmutter die Nachfolge an. Seit 1961 leitete er das Unternehmen gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte bis zum Jahre 2014.Anfang der 80er Jahre übernahm er das Bestattungsinstitut Baumgarte und gründete eine Filiale in Kaltenweide. 1987 wurde der alte Bauernhof abgerissen und es entstand das heutige Wohn- und Geschäftshaus an der Walsroder Straße.Mit unternehmerischem Weitblick machten Naethes ihren Familienbetrieb, der heute in der vierten Generation von der Tochter Beate Pinkernell geleitet wird, zu einem der ältesten Bestattungsinstitute der Region und halfen unzähligen Menschen mit ihrer Empathie durch die schwere Zeit bei einem Trauerfall.Neben seiner Familie trauern auch die Mitglieder der Schützengesellschaft Langenhagen und des Schützenvereins Langenforth sowie der Liedertafel Kaltenweide, denen er lange angehörte, um Hans-Hermann Naethe.