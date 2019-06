Infostand am 22. Juni im Alt-CCL

Langenhagen. Am nächsten Sonnabend, 22. Juni, ist es wieder soweit. Die Ehrenamtlichen des Hospizvereins erwarten die Besucher mit einem Informationsstand im Alt-CCL vor der Buchhandlung Böhnert. Am Infostand besteht in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr dieMöglichkeit, sich über die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Hospizvereinszu informieren.