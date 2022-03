Übers Feld gefahren

Feuerwehr Kaltenweide an Altenhorster Straße im Einsatz

Kaltenweide. Zu einer technischen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr Kaltenweide am Donnerstagmorgen um 10:35 Uhr zur Altenhorster Straße alarmiert. Die 40-jährige Fahrerin eines silbernen Mercedes kam aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über ein Feld, bevor das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen kam. Alle Insassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurden die Batterien abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Unter der Einsatzleitung von Tobias Seifert waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.