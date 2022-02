Uganda-Vortrag und Barcamp für Vereine

VHS Langenhagen organisiert Veranstaltungsreihe

Langenhagen. In der Volkshochschule Langenhagen Martin Mirbizaval wird am Freitag, 1. April, über seine Reisen in Uganda und die Wirkkraft von Bildern in der Vereinsarbeit sprechen. Martin Mirbizaval ist engagiertes Vereinsmitglied bei Kuyamba und professioneller Fotograf. In dem Fotovortrag „Bilder als Universalsprache - Beispiele aus Uganda“ wird vor allem die Region Nkuringo im Südwesten Ugandas gezeigt, die unmittelbar an dem riesigen Naturschutzgebiet liegt, in dem einige der letzten Berggorillas leben. Der Abend beginnt um 18 Uhr im VHS-Treffpunkt.Ende April schließt sich ein Treffen für Vereine und Hilfsorganisationen mit Projekten im Globalen Süden an. Das „Best Practice Barcamp“ hat zum Ziel, dass Teilnehmende neue Impulse erhalten, voneinander lernen und die Zusammenarbeit ausbauen. Am 29. und 30. April 2022 können Ehrenamtliche und auch hauptamtlich Aktive aus Vereinen teilnehmen, die mit ihrem Engagement in und Bildungsinitiativen und Projekte im sozialen Bereich oder Gesundheitswesen für Menschen unterstützen. Es wird beispielsweise über Erfahrungen zu einem Ausbildungszentrum, Partnerschaften auf Augenhöhe, Monitoring und Evaluation von Projekten. Auch eigene Themen der Teilnehmenden können eingebracht werden.Die Veranstaltungen sind Teil einer Reihe, die – vorbehaltlich der Mittelzusage – im Rahmen des Projektes „Globales Lernen in der vhs“ des DVV International von Engagement Global mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird.Die Anmeldung zu beiden kostenfreien Veranstaltungen ist telefonisch unter (0511) 73 07- 97 05, per E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de oder über die Webseite der Volkshochschule www.vhs-langenhagen.de möglich.