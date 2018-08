Um Liederwünsche erweitert

Offenes Singen am Klavier am 7. September

Langenhagen. Am Freitag, 7. September, findet wieder um 17 Uhr das inzwischen beliebte Offene Singen am Klavier auf dem Marktplatz statt. Bernd Schneider wird am Klavier begleiten und die Liedermappe wurde inzwischen erweitert mit mitgebrachten Liedern vonBesuchern. Beim letzten Offenen Singen spielte spontan eine aiebenjährige Pianistin aus ihren Noten einige Stücke gekonnt vor, und danach ging es weiter mit den Liederwünschen. Die Freude, in so einem großen Chor im Sonnenschein unter freiem Himmel zu singen, war deutlich spürbar.