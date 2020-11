Umbau im Wasserturm hat begonnen

Langenhagen. Nachdem am 10. März der letzte Vortrag im Wassertum der Naturkundlichen Vereinigung im Stadtpark stattfinden konnte und alle nachfolgenden Veranstaltungen abgesagt werden mussten, konzentrieren sich die Mitglieder jetzt auf die Veranstaltungen 2021 und hoffen, bald wieder interessante Exkursionen für ihre Mitglieder und andere Interessierte anbieten zu können.

In der Zwischenzeit haben einige Mitglieder sich jedoch stark für den Einbau des neuen Unterrichtsraumes engagiert. Es mussten zahlreiche Förderanträge an verschiedene

Stiftungen gestellt werden, Absprachen mit der Stadtverwaltung, dem Architekten, dem Statiker und Handwerksfirmen erfolgten, Kostenvoranschläge mussten eingeholt werden und vieles mehr. Aber nun konnte mit dem Bau begonnen werden. Ohne den unglaublich engagierten Einsatz der Mitglieder Edda und Rainer Skowronek, Johann Mayer, Ursula Koch, Henning Eichelkraut, Karsten Nicolay, Alexander Helmut und Christian Ratsch und des Vorsitzenden Hans-Jürgen Ratsch wäre das alles völlig unmöglich gewesen.

Vorträge wird es im Turm erst wieder nach Beendigung des Umbaus geben können.

Aber auch das Projekt „Neue Medien im alten Turm“ konnte voran gebracht werden. Inzwischen sind zwei große Bildschirme im Eingangsbereich des Turms und eine Steuerzentrale installiert worden. Nun kann das Brutgeschehen in den Nistkästen unter dem Turmdach „live“ mit verfolgt werden. Alle „Mitbewohner“ wie Waldkäuze, Dohlen und Turmfalken haben in diesem Jahr erfolgreich gebrütet und ihre Jungen aufgezogen.

Die fleißigen Mitarbeiter Johann Mayer, Alexander Helmut, Professor Dannenmann, Christian Ratsch, Julia Fuhrmann und Kilian Lindt leisteten ausgezeichnete Arbeit.

Auch im Außenbereich des Turms waren NVL-Mitglieder aktiv und haben vor den Bienenvölkern Platten verlegt, den „Fledermausgarten“ am Eingang mit Steinsäulen eingefasst und eine Treppe zum Wasserfass gebaut. Christa Donath kümmert sich in herausragender Weise um diese Pflanzfläche, auf der viele heimische Pflanzen blühen.

Mit dabei waren Christian Ratsch, Kilian Lindt und Maani Ewert.

Natürlich müssen auch die Aquarien und Terrarien während der Corona-Zeit versorgt werden. Dafür zeichnen absolut zuverlässig und fachkundig Yoshiko und Karl-Heinz Teufert verantwortlich sowie Julia Fuhrmann für die Stabschrecken.

Die NVL freut sich schon auf ein baldiges Wiedersehen in 2021 mit neuen, spannenden Veranstaltungen.