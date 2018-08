Umzug im Mai nächsten Jahres nach Wiesenau

Geselliger Grillnachmittag in der DRK-Tagespflege Langenhagen

Langenhagen. 34 Gäste und Angehörige folgten am vergangenen Freitag der Einladung zum Sommergrillen in die DRK-Tagespflege Langenhagen. Bei angenehmen Temperaturen ließen sich die Tagespflegegäste, Freunde und Angehörige das Grillbuffet schmecken und verbrachten einen geselligen Nachmittag zusammen.„Es ist das letzte Sommergrillen hier in der Kastanienallee, da wir im Mai 2019 neue Räumlichkeiten in Langenhagen-Wiesenau beziehen werden“, berichtet Kathrin Radloff, Leiterin der DRK-Tagespflege Langenhagen. In den Tagen vor dem geplanten Grillnachmittag waren das gesamte Team und die Tagespflegegäste in die Organisation einbezogen und bastelten fleißig die Dekoration für die Veranstaltung.Wer Interesse an der DRK-Tagespflege in Langenhagen hat, wendet sich bitte an Kathrin Radloff, Leiterin DRK-Tagespflege Langenhagen, Kastanienallee 10, 30851 Langenhagen, unter der Telefonnummer (0511) 3 67 12 00 oder per E-Mail an tagespflege.langenhagen@drk-hannover.de.