Gemeinsame Aktionen von Emmaus-Gemeinde und Lebensberatung

Langenhagen. Jede Lebensgeschichte ist es wert, gehört zu werden. Aber es gibt viele Gruppen in unserer Bevölkerung, die nicht oder zu wenig gehört werden. Und es gibt vieles, worüber wir uns aufregen und sagen: „Das ist ja unerhört!“Die evangelische Lebensberatung in Langenhagen und die Emmaus-Kirchengemeinde laden in der Woche der Diakonie zu gemeinsamen Aktionen unter dem Kampagnen-Motto „Unerhört“ der Diakonie Deutschland ein. Menschen erzählen und andere Menschen hören zu – auf dem Marktplatz und auf dem Spielplatz am Quartierstreff in der Freiligrathstraße.„An diesen Orten stellen wir Kirchenbänke auf“, berichtet Sabine Behrens, Pastorin in der Emmaus-Gemeinde. „Darauf sitzen Menschen, die anderen Menschen zuhören: Alles, was gesagt oder erzählt werden soll, wird hier gehört und wahrgenommen. Wir beenden die Aktionswoche mit einem Gottesdienst, in dem wir aufgreifen, was uns zu Ohren gekommen ist.“„Unerhört!“ auf dem Marktplatz Langenhagen findet statt am Dienstag, 4. September, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr. Auf den Bänken sitzen Bürgermeister Mirko Heuer, Pastorin Sabine Behrens und Birgit Baumann von der Lebensberatungsstelle in Langenhagen. Auf dem Spielplatz Freiligrathstraße stehen die Bänke der Aktion „Unerhört!“ am Donnerstag, 6. September, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Hier sitzen Menschen von der Kreissiedlungsgesellschaft (KSG), aus dem Jugendhilfeausschuss und vom Seniorenbeirat. Kinder, Jugendliche, Senioren und Bewohnerinnen des Quartiers kommen hier zu Wort.Am Sonntag, 9. September, findet dann um 10 Uhr in der Emmaus-Kirche am Sonnenweg ein Gottesdienst zur Aktion „Unerhört!“ statt. Menschen, die auf den Kirchenbänken zuhörten, werden in diesem Gottesdienst von dem berichten, was sie gehört haben.