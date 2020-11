"Unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz"

Verunreinigtes Trinkwasser: Gamoori und Krach besuchen THW-Ortsverband

Langenhagen. Jetzt haben Afra Gamoori, SPD-Bürgermeisterkandidatin in Langenhagen, und Steffen Krach, SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, gemeinsam den THW-Ortsverband Hannover/Langenhagen besucht. Anlass für den Besuch der beiden Politiker war der THW-Einsatz in Langenhagen rund um das verunreinigte Trinkwasser.Das verunreinigte Trinkwasser hat in Langenhagen bei mehr als 2.000 Haushalten über rund zwei Wochen zu einer fehlenden Wasserversorgung geführt. Um den betroffenen Menschen in dieser schwierigen Situation zu helfen, hat das Technische Hilfswerk (THW) gemeinsam mit den Johannitern und der Feuerwehr innerhalb eines Abends verschiedene Hilfsmaßnahmen getroffen und kurzfristig dafür gesorgt, dass die Menschen in Langenhagen mit Trinkwasser versorgt wurden.„Das THW lebt mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern den sozialen Zusammenhalt in Langenhagen. Als das Trinkwasserproblem aufgetreten ist, hat sich das THW ohne zu zögern für die betroffenen Menschen eingesetzt. Die große Hilfsbereitschaft ist ihnen hoch anzuerkennen“, macht Afra Gamoori deutlich.Steffen Krach unterstützt Gamoori und betont: „Sowohl in der Corona-Pandemie als auch in weiteren krisenähnlichen Situationen merkt man regionsweit: Die Hilfsorganisationen setzen sich unermüdlich für die Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Sie sind da, wenn wir sie brauchen. Diese Zuverlässigkeit, die durch ein starkes Ehrenamt getragen wird, ist bemerkenswert und verdient besondere Anerkennung. Deshalb freue ich mich mit dem THW über den großartigen Zuspruch aus der Gesellschaft.“Bundesweit engagieren sich in 668 Ortsverbänden etwa 80.000 Helfer ehrenamtlich. Wenn zum Beispiel Wasser- oder Stromschäden auftreten, kommen die THW-Ortsverbände zum Einsatz. Wer sich ehrenamtlich beim THW-Ortsverband engagieren möchte, macht eine Grundausbildung.