Großes Europa-Fest am Freitag, 17. Mai, von 16 bis 19 Uhr

Langenhagen (ok). Europa ist unser aller Zukunft – eine Devise, die die Offene Gesellschaft Langenhagen vertritt und aus diesem Grunde auch für Freitag, 17. Mai, zum großen Europa-Fest auf dem Marktplatz einlädt. Termin: von 16 bis 19 Uhr. Die Überschrift des bunten Nachmittags: "Du bist Europa!" "Wir möchten dazu beitragen, dass sich möglichst viele Menschen an der Europa-Wahl beteiligen und demokratischen, europafreundlichen Parteien ihre Stimme geben", sagen Susanne Wöbbekind, Hauptorganisatoren des Festes. "Europa ist unser aller Zukunft, der Nationalismus führt in die Irre." Allein in Langenhagen leben 2.800 EU-Bürger ohne deutschen Pass, die wahlberechtigt sind.Während des Europafestes ist auf dem Marktplatz zwischen CCL. Post und Rathaus eine Menge los: Es gibt Musik und Breakdance, ein Turnier mit einem so genannten Menschenkicker, eine Theateraktion mit dem freien Theaternacher Hendrik Becker, Aktionen des Vereins "Politik zum Anfassen"", ein Malprojekt der Niedersächsischen Malerinnung– natürlich mit viel Farb, ein Mini-Car-Rennen, Aktivitäten der europafreundlichen und demokratischen Parteien im Rat der Stadt , Essen und Trinken. Mit von der Partie sind auch Langenhagener Sportvereine und der Partnerschaftsverein SFL sowie die Offene Gesellschaft selbst. Für die musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem das Jugendblasorchester. Die Offene Gesellschaft richtet das Fest in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Langenhagen aus. Das Europa-Fest richtet sich an alle Interessierten, insbesondere Familien, die mitten in der Stadt gemeinsam ein großes, buntes Fest für Europa feiern wollen. "Den Rechtspopulisten keine Chance –weder in Langenhagen ncoh in Europa. Das möchten wir vermitteln. Europa soll positiv besetzt werden", sagen Susanne Wöbbekind und Wolfgang Kuschel. Anregungen und Ideen für den Tag nimmt Susanne Wöbbekind gern unter denkwerkstatt-offene-gesellschaft@web.de entgegen.