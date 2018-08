Stiefelfest für alle die gern Feiern, am Freitagabend

Engelbostel (gg). In Erinnerung an die vor Jahren noch üblichen und legendären dörflichen Turnierpartys ist aus einer Laune heraus in einem kleinen Team von fünf Mädels, die Idee zum Stiefelfest entstanden, mit dem das Turnierwochenende am Freitagabend 24. August, ab 19.30 Uhr am Klusmoor 35 unter freiem Himmel eingeläutet werden wird. Alle, die gerne eine gute Party feiern, sind herzlich willkommen. DJ Bernd Boße von der Party Welle aus Hannover, wird bei dem ein oder anderen Glas Wein, anderen Getränken und Essen, den Abend zu einem tollen Vorabend, zum darauf folgenden großen Dressur- und Springturnier-Wochenende werden lassen. Der Eintritt wird bei diesem Fest frei sein.