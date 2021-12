Unternehmer Claus Holtmann legt Jahreslosung aus

15. Godshorner Laienkanzel mit Neujahrsempfang am 1. Januar

Godshorn. Die evangelische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn feiert am Sonnabend, 1. Januar, ab 18 Uhr zum 15. Mal einen Neujahrsgottesdienst mit der Textauslegung durch einen Laien. Dieser Gottesdienst ist ein Regionalgottesdienst für alle Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Langenhagen.Anschließend wird zu einem Neujahrsempfang in das Gemeindehaus eingeladen. Dabei wird Gelegenheit sein über das Gehörte und Erlebte ins Gespräch zu kommen.Als Ausleger der Jahreslosung 2022 aus dem Johannesevangelium 6,37 Jesus Christus spricht:“ Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.” (Johannesevangelium 6, 37)wurde Claus Holtmann, der Präsident der Bürgerstiftung Langenhagen und Geschäftsführer der Holtmann Messebau GmbH gewonnen.Der Gottesdienst wird liturgisch begleitet von Pastor Falk Wook.Der Beginn des neuen Kalenderjahres wird in vielen Kirchen zum Anlass genommen, den Austausch mit gesellschaftlich relevanten Personen und Gruppen zu pflegen. Besonderheit des Godshorner Neujahrsgottesdienstes ist es traditionell dass sich eine Person des öffentlichen Lebens einem biblischen Text aus einer anderen als der innerkirchlichen Perspektive nähert. Bezüge des Bibeltextes zum jeweiligen Wirkungskreis des Auslegers sind durchaus erwünscht.Auf diese Weise versprechen sich die Langenhagener Kirchengemeinden einen ungewohnten, aber interessanten Impuls sowohl für geübte Gottesdienstbesucher als auch für solche, die das sonntägliche Angebot der Kirchen seltener nutzen.Der 65-jährige Claus Holtmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei EnkelNach dem Abitur studierte er an der Technische Universität Hannover im Fachbereich Bauingenieurwesen (cand. Ing) und an der Technische Universität Berlin im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen mit technischem Studienfach Bauingenieur-Wesen mit dem Abschluss: Diplom Ingenieur.Danach war Claus Holtmann von 1983 bis 985 als freiberuflicher Ingenieur tätig in Berlin, Aichach und den USAUnd übernahm zwischen 1985 und 1990 diverse Führungsaufgaben in der Gebr. Holtmann GmbH+Co.KG.Von 1991 bis heute ist er Geschäftsführer der Holtmann GmbH+Co.KGSowie Geschäftsführender Gesellschafter der Beteiligungsunternehmen Mesomondo GmbH, der EXPOMONDO GmbH und der The Y GmbH.Daneben hat sich Claus Holtmann ehrenamtlich engagiert als Honorarkonsul für Sri Lanka in Niedersachsen, als Präsident der Bürgerstiftung Langenhagen (Wir Helfen! Stiftung), als Vorsitzender der FAMAB Stiftung, Nachhaltigkeitsstiftung im Veranstaltungsbereich, als Senator im Senat der Wirtschaft, als Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsklubs und als Manager bei ‚Stiftung Manager ohne Grenzen‘ (ehrenamtliche Beratung in Niedriglohnländern).Inzwischen beendet hat er sein Engagement als Vorsitzender des Bundesverbandes der Veranstaltungsbranche (FAMAB), als Assistant Governor Distrikt 1800 bei Rotary International, und als Dozent an der Hochschule Hannover, im Masterstudiengang MuMB..