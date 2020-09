Unterschiedliche Grabarten werden vorgestellt

Friedhofsspaziergang am Sonntag, 20. September

Langenhagen. Die Friedhofsverwaltung lädt alle Interessierten am Sonntag, 20. September, zu einem Friedhofsspaziergang ein. Am bundesweiten „Tag des Friedhofs“ wollen die Stadtbeschäftigten auf die verschiedenen Grab- und Bestattungsformen eingehen sowie von den Möglichkeiten der Grabanlage und der Arbeit auf einem Friedhof berichten. Selbstverständlich können dabei auch Fragen gestellt werden. Unter Wahrung der Abstandsvorschriften sollen die eineinhalbstündigen Spaziergänge auf dem Friedhof Grenzheide um 10 Uhr und um 12.30 Uhr starten. Eine Gruppe umfasst insgesamt maximal zehn Frauen und Männer. Auf dem Friedhof Grenzheide, der größten Anlage der insgesamt vier städtischen Friedhöfe, können unterschiedliche Grabarten angesehen werden. Dort befindet sich auch der städtische Friedhofs-Fuhrpark und es gibt eine Kapelle, die bei Interesse besichtigt werden kann. Aufgrund der vorgegebenen Gruppengröße sind Anmeldungen unbedingt erforderlich. Auskünfte zum Friedhofsspaziergang geben gerne die Beschäftigten in der Friedhofsverwaltung. Anmeldungen mit Nennung der Kontaktdaten an: friedhofsverwaltung@langenhagen.de oder telefonisch unter 0511 7307-9484.Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten ihre Mund- und Nasenbedeckungen dabei zu haben. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden.