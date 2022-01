Auch die Offene Gesellschaft distanziert sich von „Spaziergängen"

Langenhagen. Der Kirchenvorstand der Elisabeth-Kirchengemeinde hatte sich bereits vor Weihnachten von den sogenannten Spaziergängen auf dem Kirchplatz distanziert. Nun bezog auch die Offene Gesellschaft Langenhagen Position: Trotz Dauerregens versammelten sich die Aktiven am letzten Donnerstag des Jahres auf dem Platz vor der Elisabethkirche, um für ein verantwortungsbewusstes und solidarisches Verhalten zu werben, zu dem in Corona-Zeiten unbedingt auch das Impfen gehöre. Etwa 50 Aktive der Offenen Gesellschaft und der Kirchengemeinde drückten mit Transparenten ihren Widerstand gegenüber den „Spaziergängern“ und deren verantwortungslosem Handeln aus: Die Impfgegner versammelten sich in Gruppen durchweg ohne Masken auf dem Kirchplatz, mussten ihre Versammlung nach Aufforderung durch die Polizei jedoch schnell beenden und zogen weiter.In einer kurzen Ansprache dankte Bettina Praßler-Kröncke, Pastorin der Elisabeth-Kirchengemeinde, der Offenen Gesellschaft für ihren Einsatz. „Wir wenden uns gegen die Verleugnung der Covid-19-Pandemie und sprechen uns gegen jede Verunglimpfung von Wissenschaftlern, Ärzten und Politikern aus, die ihr Möglichstes tun, um die Pandemie zu überwinden“, hatte Praßler-Kröncke bereits im Vorfeld erklärt. Die Offene Gesellschaft Langenhagen betont, dass die persönliche Freiheit jedes Menschen nicht die Freiheit einschließe, andere durch Impfverweigerung und verantwortungsloses Verhalten zu gefährden. Vor dem Hintergrund der vierten Welle und neuer hochansteckender Virusvarianten sollte jeder seinen Mitmenschen gegenüber verantwortungsbewusst und solidarisch handeln und sich impfen lassen sowie alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten.Sollten die verharmlosend „Spaziergänge“ genannten Treffen von Impfgegnern und Corona-Leugnern in Langenhagen fortgesetzt werden, werde auch die Offene Gesellschaft in den kommenden Wochen weiterhin dagegen halten, so die Verantwortlichen.