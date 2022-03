11. März: Offene Gesellschaft Langenhagen lädt zur Kundgebung ein

Langenhagen. „Verantwortungsbewusst und solidarisch handeln – Langenhagen für Demokratie, Respekt und Vielfalt“: Unter dieser Überschrift lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen für Freitag, 11. März, zu einer Kundgebung auf dem Langenhagener Marktplatz ein. Um 17 Uhr werden sich hier alle Teilnehmenden zu einem großen Kreis zwischen CCL und Post versammeln und mit Bodenzeitungen und Redebeiträgen auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Auch Stadträtin Eva Bender hat einen Redebeitrag zugesagt.„Anders als diejenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen, gegen solidarisches Handeln und gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft auf die Straße gehen, treten wir für etwas ein“, sagen Ute Braedt und Linda Töllner von der Offenen Gesellschaft Langenhagen. „Wir sind für verantwortungsbewusstes Handeln und für Respekt jedem Menschen gegenüber. Wir sind für das Impfen und das Tragen von Masken und für eine klare Absage an Rechtsextreme und Verschwörungserzählungen, die unsere Demokratie gefährden.“ Durch den Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine habe dieses Anliegen mit Blick auf die Demokratie in Europa einmal mehr Relevanz bekommen.Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt alle Menschen in der Stadt und den Ortsteilen dazu ein, sich an der Kundgebung auf dem Marktplatz zu beteiligen; insbesondere auch Vereine, Verbände und Einrichtungen, denen ein respektvoller, verantwortungsbewusster Umgang miteinander auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig ist und die dies auch öffentlich sichtbar machen wollen.