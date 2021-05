Verbindlichen Termin vereinbaren

Anmeldungen an der IGS Langenhagen am 27. Mai

Langenhagen. Die Entscheidungen der Eltern aller Viertklässler für eine der weiterführenden Schulen in Langenhagen steht unmittelbar bevor.Die Anmeldungen an der Integrierten Gesamtschule Langenhagen in der Konrad-Adenauer-Straße finden am Donnerstag, 27. Mai, in der Zeit zwischen 9 und 19 Uhr in der Aula der Schule statt.Um unnötige Menschenansammlungen im Schulgebäude zu vermeiden, werdendie Eltern gebeten, vorab unter www.igs-langenhagen.de einen verbindlichen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Das entsprechende Modul ist bereits online gestellt und nutzbar.Es ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter (0511) 73 07 – 96 40möglich. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist verpflichten und um einen Schnelltest vor dem Anmeldetermin wird gebeten. Für die Anmeldung in der Aula diese bitte nur durch den Seiteneingang gegenüber der Mensa (ist ausgeschildert) und nicht über den Haupteingang zur Schule betreten.Schulleiter Timo Heiken macht darauf aufmerksam, dass die Reihenfolge der Anmeldungen für die Aufnahme nicht die geringste Rolle spielt. „Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt.“ Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet das Los.Auch im kommenden Schuljahr wird wieder eine Orchesterklasse eingerichtet. Eltern und Kinder, die daran Interesse haben, können dies bei der Anmeldung angeben. Zur Anmeldung sind mitzubringen:Kopien der letzten beiden Zeugnisse (Jahrgang vier, erstes Halbjahr, und Jahrgang drei, zweites Halbjahr, wenn das zweite Zeugnis aus Jahrgang vier noch nicht vorliegt) und bei Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf das Gutachten sowie die Mitteilung der Landesschulbehörde/des regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Hannover (RLSB-H) in Kopie. Außerdem sind die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene Sorgerechtserklärung und die Erklärung über einen bestehenden Masernimpfschutz (alternativ den Impfausweis im Original) mitzubringen. Alle notwendigen Formulare stehen auf der Homepage: www.igs-langenhagen.de bereit und sollen möglichst bereits ausgefüllt mitgebracht werden, um Wartezeiten zu verhindern.Der Aufnahmeausschuss tagt am Montag nach den Anmeldungen. Mit einer Information der Eltern und Sorgeberechtigten in Bezug auf die Entscheidung über eine Aufnahme ist wenige Tage danach zu rechnen, so dass im Falle einer Ablehnung noch völlig problemlos eine Anmeldung an einer der anderen weiterführenden Schulen vorgenommen werden kann. Der zentrale Nachmeldetermin ist der 10. Juni –die Eltern werden gebeten, sich in diesem Fall bei den anderen weiterführenden Schulen in Langenhagen zu informieren.